Figuraccia votano No e non sanno perché | comica carrellata di interviste in un video di Welcome to favelas

Un video pubblicato da “Welcome to favelas” mostra diverse persone che esprimono il loro voto contro la riforma della giustizia senza avere chiare le motivazioni. Le interviste rivelano un’incerta confusione, con molte risposte che si limitano a dire semplicemente “No” senza spiegazioni. La scena ha suscitato sorpresa e anche un sorriso tra chi osserva, evidenziando un’immagine di disorientamento tra alcuni elettori.

Non sappiamo se essere più imbarazzati o divertiti dalle parole senza senso di alcuni che si stanno spendendo per il No al referendum sulla riforma della giustizia. Li ha scovati un inviato del sito “Welcome to favelas”. Incontrando per le vie alcuni ragazzi che esplicitamente si stanno esponendo per il No, ha posto loro la semplice domanda: Perché votate NO? Spiegate in cosa consiste il vostro rifiuto della riforma della Giustizia. Le risposte farebbero accapponare la pelle a chi sta facendo propaganda per opporsi alla riforma Nordio. Facciamo fatica a riassumere quanto affermato da questi ragazzi. Una sorta di “supercazzola” continuata. La pagina Fb di Fratelli d’Italia ha scovato questa “chicca”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

