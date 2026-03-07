Figuraccia della sinistra | Croce nazifascista al Tg2 Ma è un encomio solenne

Durante la trasmissione del Tg2, è stata mostrata una croce nazifascista, suscitando sdegno e polemiche. Tuttavia, si è poi scoperto che si trattava di un encomio ufficiale. La vittima di questo errore è Andrea Romoli, inviato del Tg2 e Primo capitano della...

La sinistra è ossessionata dal fascismo, è lapalissiano. Un tormento tale da spingere qualcuno a confondere un encomio solenne con una croce celtica di Massimo Balsamo – Vittima di questo clamoroso abbaglio è Andrea Romoli, inviato del Tg2 nonché Primo capitano della riserva dell’Esercito Italiano. Qualche solone su X lo ha accusato di indossare il simbolo del fascismo durante un servizio, fornendo un assist a politici e giornalisti rossi. Immediata la presa di posizione dei capigruppo delle opposizioni in commissione di vigilanza sulla Rai Stefano Graziano (Pd), Dario Carotenuto (M5S), Maria Elena Boschi (Iv) e Peppe De Cristofaro (Avs): “Una croce celtica, simbolo del nazifascimo al Tg2. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

