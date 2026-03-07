Fidapa Forlì nove nuove socie nella cerimonia delle Candele

Durante una cerimonia, la sezione di Forlì di Fidapa Bpw Italy ha accolto nove nuove socie, tra cui Ariana Bocchini, consulente professionale, Paola Casara, docente scolastica e Assessore del Comune di Forlì, e Novella Castori, consigliera di parità supplente della Provincia di Forlì-Cesena. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse donne che hanno ufficialmente aderito all'associazione, rafforzando così la presenza locale dell'organizzazione.

L'evento si è svolto nella Sala Aurora di Palazzo Albicini con la partecipazione di istituzioni e rappresentanti del territorio Ben nove nuove socie sono state accolte dalla sezione di Forlì di Fidapa Bpw Italy. Sono Ariana Bocchini (consulente professionale), Paola Casara (docente scolastica, attualmente Assessore del Comune di Forlì), Novella Castori (consigliera di parità supplente della Provincia di Forlì-Cesena), Caterina Guido (biologa), Giulia Lazzarini (consulente finanziaria), Daniela Ronconi (musicista, naturopata), Maria Serena Stinchi (imprenditrice) Marianna Tonellato (funzionario amministrativo), Benedetta Zaccarelli (dirigente scolastico).