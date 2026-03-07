Fico | la Regione Campania sarà vicina a chi gestisce i beni confiscati

Il presidente della Regione Campania ha annunciato che la regione intende sostenere chi si occupa della gestione dei beni confiscati, evidenziando che ogni volta che si presenteranno problemi, verranno fornite assistenza. La dichiarazione è stata fatta ad Afragola, durante un evento pubblico, e sottolinea l’impegno della regione nel supporto alle attività legate alla gestione dei beni sequestrati.

AFRAGOLA – “Questo è un grande esempio, le difficoltà sono state sempre superate. Ogni volta che ci sarà una difficoltà, la Regione sarà vicino a tutti coloro che gestiscono bene i beni confiscati”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine dell’iniziativa “Diamo linfa al bene” alla Masseria Ferraioli. “Dobbiamo far sì che i beni abbiano un accesso meno burocratico e la gestione deve essere sicuramente ordinata, sempre fatta per l’interesse pubblico”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Primacampania.it

Beni confiscati, Fico: “La Regione sarà vicina a chi li gestisce. Meno burocrazia per l’accesso”“La Regione Campania sarà vicina a tutti coloro che gestiscono bene i beni confiscati”.

