Feste della donna in caserma | anziana dona un mazzo di mimose alla carabiniera premurosa

In una caserma di Castiglione delle Stiviere, un’anziana donna ha consegnato un mazzo di mimose a una carabiniere donna, ringraziandola per il supporto ricevuto nei giorni scorsi. La donna si era recata in caserma per sporgere una denuncia, e l’atto di gratitudine è avvenuto nel corso delle celebrazioni della Festa della Donna. L’evento ha coinvolto i presenti e ha mostrato un gesto di riconoscenza spontaneo.

Castiglione delle Stiviere (Mantova) – Ha voluto ringraziare la carabiniere donna che, nei giorni scorsi, l'aveva accolta in caserma poiché doveva sporgere una denuncia. È accaduto nella caserma dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. A suonare il campanello della stazione è una 70nne del luogo. La signora viene accolta dal militare di servizio alla caserma, una ragazza carabiniere in servizio in quel reparto. L'anziana riferisce che da giorni non riesce più a trovare la carta di circolazione della propria autovettura e, pertanto, aveva la necessità di sporgere denuncia al fine di ottenere il duplicato.