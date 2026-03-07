Festa messicana in Pediatria | l’omaggio de I bambini del mondo ai piccoli ricoverati

Una festa messicana si svolge nel reparto di Pediatria di un ospedale, con l’obiettivo di regalare momenti di allegria ai bambini ricoverati. Un gruppo folk del festival “I bambini del mondo” si esibisce all’interno delle corsie, portando musica e allegria tra i piccoli pazienti e il personale sanitario. L’evento si ripete ogni anno con questa stessa finalità.

L’idea di portare la festa del Mandorlo in fiore in ospedale era stata del fondatore del festival Claudio Criscenzo e da oltre venti anni un gruppo internazionale si esibisce ogni anno per i degenti del reparto Strappare un sorriso può essere una terapia efficace soprattutto se, a regalare momenti di svago, sono i bambini ed è con questo spirito che, come ogni anno, uno dei gruppi folk del festival “I bambini del mondo” si esibisce all’interno delle corsie del reparto di Pediatria del San Giovanni di Dio di Agrigento per rendere meno duro il ricovero dei piccoli pazienti. Quest’anno, a portare allegria nelle corsie ospedaliere ci hanno pensato i bambini del gruppo del Messico che con le loro musiche e i coloratissimi costumi, hanno animato il reparto e fatto ballare i loro coetanei che stanno attraversando momenti difficili. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

