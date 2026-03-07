Festa della donna in programma un corso di difesa con leva su elementi psicologici e legali

In occasione della Festa della donna, si svolgerà un corso di difesa che combina tecniche pratiche con aspetti psicologici e legali. L’obiettivo è offrire alle partecipanti strumenti concreti per la tutela personale e aumentare la consapevolezza sui propri diritti. L’evento mira anche a trasmettere un messaggio culturale, sottolineando che sicurezza e rispetto delle donne sono responsabilità di tutta la comunità professionale.

Un corso pratico per fornire strumenti concreti di consapevolezza e tutela personale, ma anche un segnale culturale chiaro: la sicurezza e la dignità delle donne sono temi che riguardano l'intera comunità professionale. Lunedì 9, dalle 18.30 alle 20, nella sede di Anc Ferrara in Corso Vittorio Veneto, si terrà il 'Corso pratico di difesa personale donna', iniziativa gratuita promossa dall'Associazione Nazionale Commercialisti di Ferrara. L'evento, a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria ([email protected]), si inserisce in un quadro più ampio di iniziative che Anc Ferrara sta promuovendo per rafforzare il proprio impegno sul fronte sociale, affiancando all'attività professionale una costante attenzione ai temi della tutela della persona.