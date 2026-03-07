Festa della Donna Cortazzi Cisl | Gender pay gap oltre il 20% servono servizi e contrattazione

Nell’ambito della Festa della Donna, un rappresentante della Cisl evidenzia che il divario retributivo di genere supera il 20 per cento. Durante questa giornata, si sottolinea l’importanza di offrire servizi adeguati e di promuovere la contrattazione collettiva per ridurre le disparità nel mercato del lavoro. L’8 marzo viene così presentato come un momento di riflessione e responsabilità per istituzioni, imprese e società civile.

L'8 marzo non è una ricorrenza da rituale. "È una giornata che richiama istituzioni, imprese e società civile alla responsabilità di affrontare con decisione le disuguaglianze che ancora attraversano il mondo del lavoro. Tra queste, una delle più evidenti resta il divario retributivo e di carriera tra uomini e donne". Lo dichiara, in una nota, la Cisl di Salerno. In provincia di Salerno il gender pay gap continua a rappresentare una sfida aperta. I dati più recenti del Rendiconto di genere dell'Inps di Salerno, pubblicato ogni anno in occasione dell'8 marzo, mostrano come il tasso di occupazione femminile resti significativamente più basso rispetto a quello maschile e come le carriere delle donne siano più spesso segnate da discontinuità, contratti frammentati e minori opportunità di crescita professionale.

