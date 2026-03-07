Ferrari delusione dopo qualifiche Gp Australia | Mercedes di un altro pianeta

Durante le qualifiche del Gran Premio d’Australia, la Ferrari ha mostrato difficoltà evidenti, lasciando spazio a un netto distacco rispetto alla Mercedes, che si è dimostrata molto più performante. La scuderia italiana ha ottenuto risultati inferiori alle aspettative, mentre la Mercedes ha conquistato una posizione di primo piano, confermando la sua superiorità sul circuito. La sessione si è conclusa con un risultato che ha alimentato il disappunto del team.

(Adnkronos) – Delusione Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia. Oggi, sabato 7 marzo, il Mondiale di Formula 1 si è aperto ufficialmente con la super pole position conquistata da George Russell, seguito dall’altra Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, a certificare un dominio evidente e un gap difficilmente colmabile per le avversarie. Charles Leclerc ha chiuso in quarta posizione (con un distacco di oltre 8 decimi dall’inglese), dietro la Red Bull di Isack Hadjar, mentre Lewis Hamilton ha finito settimo. A preoccupare è anche un problema nella gestione dell’energia, accusato già in Q2. E proprio il pilota monegasco non ha nascosto la sua delusione al termine delle qualifiche di Melbourne: “Avevo questa sensazione già ieri, mi sembrata tutto molto chiaro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

F1, le Mercedes dominano le qualifiche del Gp d'Australia. Ferrari in seconda e terza fila. Giornata nera per Verstappen: a muro in Q1

