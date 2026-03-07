Ferrara protagonista in Europa | al via ‘Go 4 fair move’ il progetto di mobilità accessibile

Ferrara è al centro di un progetto europeo chiamato ‘Go 4 fair move’ che riguarda la mobilità accessibile. La Provincia di Ferrara guida un consorzio internazionale composto da Italia, Croazia, Polonia e Ungheria, finanziato dal programma Interreg Central Europe. L’obiettivo è sviluppare iniziative per migliorare i mezzi di trasporto e renderli più accessibili a tutti.

La Provincia di Ferrara è capofila di un partenariato internazionale finanziato dal programma Interreg Central Europe, che unisce Italia, Croazia, Polonia e Ungheria. Un’iniziativa di 18 mesi che vede impegnata l’amministrazione nell’ambito nella programmazione europea nel suo ruolo di Casa dei Comuni. La povertà di mobilità è un tema al centro delle politiche sociali e ambientali moderne e riguarda l'impossibilità, per motivi economici o di carenza di servizi, di accedere ai mezzi di trasporto necessari per il lavoro, la salute o la vita sociale. ‘Go4fair Move’ lavorerà per il prossimo anno e mezzo alla creazione di strategie di governance che possano essere replicate a livello regionale e centrale, migliorando la qualità della vita nelle comunità coinvolte, in particolare per i lavoratori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

