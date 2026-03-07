Fedez e Giulia Honegger aspettano una femmina il gossip sulla gravidanza torna con il gender reveal

Fedez e Giulia Honegger stanno aspettando una femmina, secondo quanto riportato in una delle story della gossip influencer Deianira Marzano. La notizia riguardante la gravidanza di Fedez è tornata a circolare nel mondo del gossip, accompagnata dal momento del gender reveal condiviso sui social. La coppia non ha ancora confermato ufficialmente la notizia.

"Fedez e Giulia Honegger aspettano una femmina", il gossip sulla gravidanza torna con il gender reveal in una delle story della gossip influencer Deianira Marzano. La coppia tace, i rumors inseguono la notizia in cerca di conferme ufficiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

