Federmanager e gruppo Minerva sulla managerialità femminile in Abruzzo | Dati critici serve una svolta

Federmanager e il gruppo Minerva hanno analizzato la situazione della managerialità femminile in Abruzzo, evidenziando che, sebbene a livello nazionale la presenza di donne nei ruoli di vertice sia in aumento, nel territorio regionale il divario rimane importante. L’indagine si concentra sui dati attuali e sulle discrepanze rispetto alle altre aree del paese, senza approfondire cause o motivazioni.

Minerva e Federmanager Abruzzo–Molise: “Le due regioni sono agli antipodi. Serve un cambiamento culturale per ridurre divario di genere e paradossi territoriali” «La presenza femminile nei ruoli manageriali sta crescendo a livello nazionale, ma in Abruzzo il divario resta significativo e non possiamo ignorarlo. Secondo il Rapporto Donne 2026 sulla managerialità, presentato il 4 marzo in vista della Giornata internazionale della donna, le donne dirigenti nel settore privato rappresentano oggi oltre il 23% a livello nazionale. Nella nostra regione, invece, la quota si attesta tra il 13% e il 14%, tra le più basse del Paese, evidenziando un urgente bisogno di invertire il trend». 🔗 Leggi su Ilpescara.it Onorato: “Sulla sicurezza serve una svolta a sinistra”Alessandro Onorato, assessore capitolino, certo, ma anche collettore di esperienze civiche pronte a trasformarsi in quarta gamba del centrosinistra,... Leggi anche: Quercioli (Federmanager): "Serve managerializzazione e automazione" Approfondimenti e contenuti su Federmanager e gruppo Minerva sulla.... Temi più discussi: Managerialità femminile: in Abruzzo quota tra le più basse d’Italia; Managerialità femminile: In Abruzzo criticità, serve una svolta; Lecce – Employer Branding: attrarre e trattenere i talenti – Venerdì 6 marzo; La rete #IDONNA di Confindustria Benevento avvia la mappatura dell’imprenditoria femminile nel Sannio. Federmanager, il lavoro come prima linea di prevenzione contro la violenza di genereI numeri diffusi dall’Arma dei Carabinieri rivelano un’emergenza che non può essere ignorata: da gennaio a settembre 2025 i reati da Codice Rosso hanno superato quota 40mila, con 6.673 arresti tra ... ilmessaggero.it Federmanager visita stabilimento Acciaierie d'Italia di TarantoSi è svolta oggi allo stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia la visita di una delegazione di Federmanager guidata dal presidente nazionale, Valter Quercioli. L'incontro, tenutosi nella sala ... ansa.it Il Grattacielo della Regione Piemonte ha ospitato ieri pomeriggio un momento di confronto dedicato alla competenze richieste nei ruoli apicali e alle prospettive di accesso delle donne ai consigli di amministrazione. Promosso da Federmanager Torino, in coll - facebook.com facebook Oggi, a Rimini, il Presidente di Assidai, Armando Indennimeo, parteciperà al XXX Congresso Assidifer-Federmanager, un’importante occasione di confronto sui risultati dell’ultimo triennio, tra cui il rinnovo del contratto tra il Gruppo FS Italiane e Assidai. @Fede x.com