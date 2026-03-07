Federalberghi Parma | Incerti vice presidente regionale

Durante il rinnovo degli organi regionali di Federalberghi, Emio Incerti, già presidente di Federalberghi Parma e membro di Confcommercio, è stato riconfermato come vicepresidente nel Consiglio regionale. A lui è stata affidata anche la delega al settore termale. La nomina riguarda il suo secondo mandato nel ruolo di vicepresidente. La conferma è avvenuta durante le elezioni interne dell’associazione regionale.

"Sono onorato di questa nomina e della fiducia che mi è stata accordata – dichiara Incerti – un incarico che porterò avanti con grande impegno e senso di responsabilità. Si tratta di un riconoscimento che potrà tradursi in benefici concreti per lo sviluppo dell'offerta turistica locale, grazie alla possibilità di contribuire alle scelte strategiche a livello regionale. Particolare attenzione sarà dedicata proprio al comparto termale, una delle eccellenze storiche del territorio parmense che può infatti contare su un patrimonio unico rappresentato dalle storiche stazioni termali di Salsomaggiore e Tabiano Terme, Monticelli Terme e Sant'Andrea Bagni, realtà che da decenni rappresentano un punto di riferimento per il settore del benessere e della salute.