Fronte politico, un rappresentante di un partito di estrema destra critica l’Unione Europea per non aver aperto un dibattito concreto sulla sicurezza. Secondo quanto dichiarato, dall’Europa ci si sarebbe aspettati un confronto serio, ma invece si è assistito a un continuo scaricabarile tra gli Stati membri. La dichiarazione si concentra sulle aspettative del partito nei confronti dell’Unione e sulla mancanza di azioni concrete.

"Da chi governa l’Unione ci saremmo aspettati l’apertura di un dibattito serio sulla sicurezza. Invece assistiamo a un triste scaricabarile". È la replica di Fratelli d’Italia alle recenti dichiarazioni dei sindaci dell’Unione. A intervenire sono Antonio Margini, referente del partito a Montecchio, e il coordinatore territoriale Alessandro Aragona. Secondo i due, nella provincia reggiana "la sicurezza urbana è stata colpevolmente sottovalutata da una sinistra che su questi temi non ha lezioni da impartire". Nel mirino finisce anche la gestione della Polizia locale: "Evidentemente la sinistra reggiana non sa, o fa finta di non sapere, quali leve possano essere azionate da Comuni e Regione non solo per affrontare la carenza di organico, ma per dotare il corpo di strumenti e risorse adeguate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fdi sulla sicurezza: "Dall’Unione solo un triste scaricabarile"

