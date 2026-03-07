Famiglia uccisa da auto killer sulla Collatina | oggi i funerali Presente anche il sindaco Gualtieri

Oggi si tengono i funerali della famiglia uccisa sulla via Collatina, a Torre Angela, dopo essere stata travolta dall’auto dei ladri in fuga. La cerimonia si svolge nel rispetto della privacy, con la presenza del sindaco Gualtieri. La famiglia è stata vittima di un incidente durante un tentativo di furto che si è concluso con l’auto dei ladri che ha investito le persone.

A Torre Angela questo pomeriggio i funerali della famiglia morta nel tragico incidente sulla via Collatina, travolta dall'auto di tre ladri in fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Famiglia uccisa sulla Collatina, l’auto noleggiata dai ladri senza patente: indagini in corsoLa Toyota usata dai rapinatori che hanno ucciso tre persone su via Collatina appartiene alla società Kinto Italia ed era stata subaffittata.

Famiglia uccisa sulla Collatina, convalidati i tre arresti. Fari su chi ha noleggiato l'autoNello schianto hanno perso la vita Alessio Ardovini, 41 anni, il padre Giovanni Battista Ardovini, infermiere in pensione nato a Ceccano, e la madre...

Famiglia uccisa nello schianto a Roma: la fuga dei ladri, l’auto a noleggio e la dashcam che riprende l’incidenteCosa sappiamo sul tragico incidente a Roma in cui hanno perso la vita madre, padre e figlio: in una dashcam il video dello schianto ... fanpage.it

Famiglia Ardovini uccisa sulla Collatina a Roma, oggi i funerali: la direttaIl padre Giovanni Battista Ardovini, 70 anni, la moglie Patrizia Capraro, 64, e il figlio Alessio, 41, sono stati travolti domenica sera da un'auto in fuga dalla polizia ... roma.corriere.it

Ultim'ora - Famiglia uccisa a Roma I ladri sono tutti ricoverati in gravi condizioni e il guidatore ha perso una gamba - facebook.com facebook

L'infermiere, l'eroina del Covid e il dipendente di McDonald's: chi erano le vittime della famiglia uccisa a Roma | La dinamica x.com