Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha stabilito l’allontanamento della madre di tre bambini dal bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. La donna, identificata come Catherine Birmingham, è stata rimossa dalla casa famiglia di Vasto, sempre nella stessa provincia. La decisione riguarda esclusivamente il contesto legale e non prevede altri interventi o motivazioni pubbliche.

Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di allontanare la mamma Catherine Birmingham dei tre bambini del bosco di Palmoli (Chieti) dalla casa famiglia di Vasto (Chieti) nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli. Lo ha confermato l’ avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove oggi e domani è in programma la perizia psicologica sui bambini. “C’è un’ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato - spiega - che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre”. “Probabilmente questa consulenza non andava bene come stava andando, così l’abbiamo interrotta”, ha chiosato l’ avvocato visibilmente irritato dalla decisione dei giudici. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Famiglia nel bosco, mamma allontanata dai figli

Famiglia nel bosco, mamma Catherine allontanata dalla casa famiglia dei figli. Trasferiti altrove anche i bambiniLo ha stabilito il tribunale con un'ordinanza che, secondo quanto anticipato dal Tg1, è stata eseguita.

Perché la madre della “famiglia nel bosco” è stata allontanata dai figliIl tribunale per i minorenni dell’Aquila ha ordinato che i tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, protagonisti del caso noto come...

Famiglia nel bosco: mamma Catherine allontanata dai figli - Ore 14 del 06/03/2026

Aggiornamenti e notizie su Famiglia nel bosco mamma allontanata....

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciare; Famiglia nel bosco, mamma allontanata dai figli. Meloni: Dal tribunale decisioni ideologiche; Famiglia nel bosco, Tg1: Mamma trasferita, non potrà vivere insieme ai figli; Famiglia nel bosco, la decisione choc dei giudici: i bimbi separati dalla madre (e trasferiti).

Famiglia nel bosco, la mamma lascia la struttura. Legale famiglia: Urla strazianti dei bimbiSi è consumato nel silenzio e nel dolore il distacco più temuto. Ieri sera, intorno alle 21:20, la madre della cosiddetta famiglia del bosco ha varcato il cancello della casa famiglia a Vasto che la ... msn.com

Famiglia nel bosco, la madre è stata allontanata: «La sua presenza blocca gli interventi ed è dannosa per l’equilibrio emotivo dei bambini». Meloni: «I figli non sono ...La madre è stata allontanata dai tre figli, con cui viveva in una struttura di Vasto da quattro mesi. Il provvedimento del Tribunale dei minorenni de L'Aquila arriva nel giorno in cui si sarebbe dovut ... vanityfair.it

Famiglia nel bosco, parla Catherine la mamma dei bimbi: “Eravamo felici. Perché ci fanno questo” x.com

Tre bambini di sette anni, una madre allontanata, una famiglia spezzata da un’ordinanza. Ma davvero lo Stato può sostituirsi ai genitori Dietro le carte dei tribunali ci sono vite, traumi, domande che nessuna sentenza riesce a spiegare. Un racconto su ciò che - facebook.com facebook