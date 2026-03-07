Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento della madre di tre bambini dal bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, e dalla casa famiglia di Vasto. La decisione riguarda Catherine Birmingham, che non potrà più vivere con i figli in questa abitazione. La misura è stata presa in seguito a un procedimento legale in corso.

Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di allontanare la mamma Catherine Birmingham dei tre bambini del bosco di Palmoli (Chieti) dalla casa famiglia di Vasto (Chieti) nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli. Lo ha confermato l’ avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove oggi e domani è in programma la perizia psicologica sui bambini. “C’è un’ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato - spiega - che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre”. “Probabilmente questa consulenza non andava bene come stava andando, così l’abbiamo interrotta”, ha chiosato l’ avvocato visibilmente irritato dalla decisione dei giudici. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Famiglia nel bosco, mamma allontanata dai figli

Famiglia nel bosco, mamma Catherine allontanata dalla casa famiglia dei figli. Trasferiti altrove anche i bambiniLo ha stabilito il tribunale con un'ordinanza che, secondo quanto anticipato dal Tg1, è stata eseguita.

Famiglia nel bosco, il momento in cui mamma Catherine viene allontanata dai figli

Una raccolta di contenuti su Famiglia nel bosco mamma allontanata....

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la decisione del Tribunale: Allontanare la madre dalla casa e separarla dai bambini. Meloni: I figli non sono dello Stato, i magistrati dimenticano i limiti; Famiglia nel bosco, mamma allontanata dai figli; Famiglia nel bosco: la madre separata dai figli dopo l'ordinanza del Tribunale; Famiglia nel bosco, Tg1: Mamma trasferita, non potrà vivere insieme ai figli.

Famiglia nel bosco, mamma Catherine via dalla struttura di Vasto: sarà trasferitaUn'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della casa famiglia di Vasto e così verranno tr ... adnkronos.com

Famiglia nel bosco, il tribunale allontana la mamma dai figli. Le motivazioni: «Catherine irride tutti, per colpa sua i bambini sono sempre arrabbiati»Il tribunale dei minori dell'Aquila ha allontanato mamma Catherine dai figli. Con un'ordinanza pubblicata oggi, è stata resa nota la decisione che ha scatenato nuove polemiche ... leggo.it

Mentre è nacora attesa per il trasferimento dei tre bambini della "famiglia nel bosco", che dal 20 novembre si trovano in una casa-famiglia su ordinanza del Tribunale dei minori de L'Aquila, la legale della famiglia Danila Solinas è tornata sulla decisione dei facebook

Famiglia nel bosco, violenza inaccettabile. La settimana prossima ci andrò, di persona. x.com