Famiglia nel bosco la denuncia della legale | Madre cacciata dalla struttura tra le urla dei bambini

Una famiglia è stata allontanata da una struttura nel bosco, con la madre che è stata espulsa tra le urla dei bambini. La legale della famiglia ha denunciato l’accaduto, affermando che l’assistente sociale coinvolta dovrebbe essere chiamata a rendere conto delle sue azioni. La vicenda ha suscitato preoccupazione e richieste di chiarimenti da parte di chi è coinvolto.

La donna è stata allontanata dalla struttura protetta in seguito a un’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila «Credevamo di vivere in un Paese civile, ma invece non lo è. L’assistente sociale dovrebbe rispondere a qualcuno. Ha preteso che venisse cacciata la mamma nonostante le urla strazianti dei bambini. È stato terribile». Sono le parole dell’avvocata Danila Solinas, riportate dall’agenzia Ansa, pronunciate all’uscita della casa famiglia dove era ospitata la madre dei cosiddetti “bimbi del bosco”. La donna è stata allontanata dalla struttura protetta in seguito a un’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Secondo quanto riferito dalla legale, l’allontanamento sarebbe avvenuto in un clima di forte tensione, con i bambini che avrebbero reagito con grande disperazione alla separazione dalla madre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Famiglia nel bosco, dalla perizia di parte centinaia di file con audio delle urla dei bambini in casa famigliaIn un audio sarebbero state immortalate le urla dei bambini all'interno della casa famiglia.

Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine: «Siamo molto tristi»

