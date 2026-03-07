Rachel Birmingham, sorella di Catherine, ha rivelato che la famiglia si trova in uno stato di shock totale dopo quanto accaduto. Secondo quanto dichiarato, Catherine ha partecipato a una videochat che ha suscitato grande preoccupazione tra i membri della famiglia. La notizia ha suscitato sconcerto tra i familiari, che stanno affrontando la situazione con grande apprensione.

"Mia sorella è in shock totale, siamo tutti sotto shock". A riferirlo è Rachel Birmingham, la sorella di Catherine, la mamma della famiglia nel bosco. La donna commenda l'ordinanza con cui il Tribunale dei minori dell'Aquila ha deciso di allontanare la donna dalla casa famiglia in cui sono ospitati i suoi tre figli. "Siamo venute qui per assisterla, per starle vicino", ha sottolineato. Oggi Catherine non è potuta andare nella struttura protetta e ha visto i suoi figli soltanto in una videochat che, a quanto riferito dalla sorella, sarebbe stata "straziante". Catherine ha dovuto lasciare ieri sera la struttura protetta dove si trovava dal 20 novembre scorso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, il retroscena su Catherine: "Nella videochat..."

Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine puntano su un ex fedelissimo di Papa FrancescoDopo settimane di scontro frontale con le istituzioni, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sembrano pronti a modificare la propria strategia nel...

Leggi anche: Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi lancia l'allarme su Catherine: "Sta crollando, vive isolata"

Contenuti e approfondimenti su Famiglia nel bosco il retroscena su....

Temi più discussi: Famiglia bosco, tribunale: Allontanare madre e separare bimbi. Meloni: Senza parole; La famiglia nel bosco, il tribunale: 'Catherine non si fida, è ostile e squalificante'; È stato ordinato l’allontanamento dai figli della madre della famiglia nel bosco; Famiglia nel bosco, la decisione del Tribunale: Allontanare la madre dalla casa e separarla dai bambini. Meloni: I figli non sono dello Stato, i magistrati dimenticano i limiti.

Famiglia nel bosco, sit-in di protesta davanti alla struttura di Vasto: Bimbi a casa con i genitoriIn solidarietà alla famiglia nel bosco, sit-in di protesta davanti alla casa-famiglia di Vasto: I bimbi a casa con i genitori ... tgcom24.mediaset.it

Vergognoso dividere la famiglia, proteste dopo l’allontanamento dai figli. E Catherine torna alla casa nel boscoLa donna è tornata stamani nel casolare dove viveva con il marito e i tre bambini. Lunedì il reclamo alla Corte d'Appello per far tornare i bambini con la madre in attesa dell’esito delle perizie ... quotidiano.net

Sky tg24. . La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha definito "davvero una misura estrema" la separazione dei figli dai genitori, intervenendo su Sky Tg24 in merito al caso della famiglia trovata nel bosco https://short - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, sit-in di protesta davanti alla struttura di Vasto: "Bimbi a casa con i genitori" #chieti x.com