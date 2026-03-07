Famiglia nel bosco il dramma dopo il colpo di mano delle toghe | dove ha passato la notte Catherine

Venerdì sera alle 21.20, Catherine Birmingham ha lasciato la casa famiglia dove viveva dal 20 novembre con i suoi figli. La donna fa parte della famiglia nota come “del bosco” e il suo allontanamento segue un intervento delle autorità giudiziarie. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze precise del trasferimento o sulla destinazione successiva della famiglia.

Venerdì sera, intorno alle 21.20, Catherine Birmingham, madre della cosiddetta “famiglia del bosco”, ha lasciato la casa famiglia dove viveva dal 20 novembre insieme ai suoi figli. Con il volto segnato dalla tensione e senza rilasciare dichiarazioni, la donna è salita sull’auto guidata dal marito Nathan. I due hanno oltrepassato il cancello della struttura visibilmente provati, mentre i bambini sono rimasti all’interno della comunità. L’allontanamento è avvenuto in seguito a un’ordinanza emessa il 6 marzo dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. Il provvedimento dispone il trasferimento dei figli in un’altra struttura protetta, questa volta senza la presenza della madre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

