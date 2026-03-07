famiglia del bosco la madre lascia la struttura tra le lacrime dei bambini

Ieri sera, una donna ha lasciato una struttura nel bosco, tra le lacrime dei suoi figli. La madre ha deciso di andarsene dopo aver trascorso diversi mesi in quel luogo, lasciando dietro di sé un gruppo di bambini visibilmente turbati. La scena si è svolta in modo improvviso, senza che ci siano state comunicazioni ufficiali o spiegazioni pubbliche.

Momenti di forte tensione nella casa famiglia che ospitava i bimbi dell’ormai nota “famiglia del bosco”. La decisione del Tribunale per i minori dell’Aquila di disporre l’allontanamento della madre dai tre figli e il loro trasferimento in un’altra struttura protetta ha provocato una scena drammatica, segnata dalle urla dei bambini e dalla disperazione della donna. Secondo quanto riferito dai legali della famiglia, i piccoli avrebbero reagito con grande sofferenza alla separazione. L’avvocata Danila Solinas, che assiste i genitori insieme al collega Marco Femminella, ha raccontato momenti drammatici all’interno della struttura. “È stato terribile”, ha dichiarato la legale all’uscita dalla casa famiglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La storia della famiglia del bosco è un incredibile caso di accanimento della giustizia. Ogni volta che ci penso, mi viene in mente Franz Kafka, l’atmosfera cupa del “Processo”, lo spietato ingranaggio dell’autorità che schiaccia l’essere umano, scosso al punto x.com