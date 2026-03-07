Famiglia del bosco Bolloli | fino a 18 anni i bambini appartengono allo Stato

Un rappresentante ha dichiarato che, fino ai 18 anni, i bambini sono considerati sotto la responsabilità dello Stato, e le decisioni riguardanti la loro crescita e tutela sono di competenza pubblica. La posizione è stata espressa in un intervento pubblico, evidenziando la percezione circa l'area di influenza e gestione delle politiche dedicate ai minori. La dichiarazione ha suscitato reazioni e dibattiti tra gli osservatori.

Durante la puntata del 6 marzo di Otto e Mezzo, Brunella Bolloli (giornalista) ha commentato la vicenda della famiglia nel bosco, sottolineando come il caso sia stato politicizzato in vista del referendum. Secondo Bolloli, fino ai 18 anni i bambini "appartengono allo Stato", e le decisioni dei magistrati riflettono questa normativa anche quando le famiglie non sono pienamente in regola.