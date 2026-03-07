Falso allarme bomba in stazione per una borsa abbandonata di corsa

Nella stazione è stato segnalato un oggetto sospetto lasciato incustodito, generando l’intervento delle forze di sicurezza. Tutte le procedure di sicurezza sono state attivate e l’area è stata evacuata temporaneamente. Dopo i controlli, è stato accertato che si trattava di una borsa abbandonata senza alcun rischio reale. La situazione si è risolta senza incidenti o danni.

Il gesto di un viaggiatore, notato dalla sala operativa della Polfer, ha fatto scattare tutte le procedure del caso. Per fortuna nessun attentato Attuate tutte le procedure del caso, come il momento storico richiede, ma nessun pericolo per nessuno. Falso allarme bomba in stazione a Brignole intorno all'ora di pranzo di sabato 7 marzo 2026. A farlo scattare è stato un viaggiatore, che, accortosi di non avere prelevato denaro, ha abbandonato la borsa per poi correre al bancomat. Il gesto, notato dalla sala operativa tramite i monitor di servizio, ha destato apprensione, mettendo in moto tutte le procedure del caso. Per gli agenti in servizio non è stato difficile chiarire la vicenda e dopo poco la situazione è tornata alla normalità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Allarme bomba e paura a bordo di un aereo della Turkish Airlines: atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Barcellona per un falso allarme bomba. La causa era un sms sospettoUn aereo della Turkish Airlines, partito da Istanbul e diretto a Barcellona, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza in seguito a un presunto...

Leggi anche: Nuovo allarme bomba a Roma per una valigia abbandonata. È il quinto in poche ore

Falso allarme bomba al Tribunale di Milano, controlli durate 7 ore dopo 4 telefonate anonime: nessun ordignoAl Tribunale di Milano è scattato l'allarme bomba dopo una telefonata in Questura, rivelatosi falso al termine di 7 ore di controlli ... virgilio.it

Quattro (falsi) allarmi bomba in poche ore. Cosa sta succedendo a Roma?Evacuata la sede di FdI in via della Scrofa e la sede della stampa estera a Palazzo Grazioli. Strade chiuse e intervento degli artificieri anche a largo Chigi e piazza Venezia. Due telefonate anonime ... ilfoglio.it

L’inchiesta, ancora nelle fasi iniziali, punta a chiarire chi abbia orchestrato il falso allarme e con quale motivazione #Milano x.com

