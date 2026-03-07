Fabrizio Corona infiamma Montecchio mezz’ora tra diffide e bodyguard

A Pesaro, Fabrizio Corona ha trascorso mezz’ora a Montecchio, circondato da quindici guardie del corpo. Durante la presenza, sono state emesse alcune diffide preventive e si sono susseguite discussioni intense. L’intervento ha attirato l’attenzione di testimoni presenti sul posto e ha generato numerose reazioni sui social. Corona ha mantenuto un atteggiamento riservato, mentre le polemiche hanno continuato a crescere.

Pesaro, 7 marzo 2027 – Quindici guardie del corpo, un cachet a tre zeri, una diffida preventiva e un mare di polemiche. Si preannuncia esplosiva, come è nella natura del personaggio, l'incursione di Fabrizio Corona questa sera alla discoteca Colosseo di Montecchio, che per la festa della donna ha deciso di puntare sul più divisivo e imprevedibile degli ospiti. Fabrizio Corona annuncia tempesta in Riviera e promette rivelazioni: serate in disco a Rimini nel mirino Come mai Corona? "Volete farci un articolo? Guardate che poi vi insultano" dice il gestore del locale, Diego Mosciatti. Correremo il rischio. "Beh abbiamo scelto Corona perché è un personaggio che sicuramente attira gente, comunque la si pensi.