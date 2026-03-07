F1 LIVE Australia | incidente Verstappen! Russell vola in Q2 Ferrari Leclerc 2°

Durante le qualifiche del GP d’Australia, Verstappen è stato coinvolto in un incidente che ha interrotto le sessioni. Russell è riuscito a passare in Q2, mentre Leclerc si è piazzato secondo. La giornata di prove ha visto diverse variazioni negli ordini di partenza e momenti di tensione tra i piloti. La sessione è ancora in corso e si stanno definendo le posizioni finali.