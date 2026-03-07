F1 GP Australia 2026 Mercedes vuole confermare il ruolo di capobranco Ferrari per essere ‘la prima delle altre’

Il Gran Premio d’Australia 2026 di Formula 1 si svolgerà domenica 8 marzo alle 5:00 del mattino a Melbourne. Al via ci saranno le monoposto delle principali scuderie, con Mercedes determinata a confermare il suo ruolo di leader del campionato e Ferrari che mira a essere la migliore tra le altre. Quando i semafori si spegneranno, prenderà il via la corsa per la vittoria.

Il Gran Premio d'Australia 2026 di F1 prenderà il via alle ore 5:00 di domenica 8 marzo. Nel momento in cui si spegneranno i semafori sulla griglia di partenza di Melbourne, comincerà la rincorsa al successo di giornata. Per quanto visto nelle qualifiche di ieri, la Mercedes parte con i favori del pronostico. Le chiacchierate W17 hanno confermato quanto veniva sussurrato dopo i test, ossia di essere le monoposto da battere. George Russell scatterà dalla pole position, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Le Frecce d'Argento sono tornate tali e sembrerebbero godere di un margine sulla concorrenza che, a meno di imprevisti chiamati "incidenti" o "affidabilità", sarà difficile da colmare.

George Russell con la Mercedes conquista la pole position del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1.

