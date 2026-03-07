Ex Ilva Flacks annuncia l’acquisizione entro marzo | no dei sindacati

Flacks Group ha annunciato che intende completare l’acquisizione dell’ex Ilva entro il 12 marzo. Tuttavia, i sindacati hanno espresso un rifiuto alla proposta, opponendosi al piano di vendita. La questione riguarda la transazione prevista e le reazioni delle organizzazioni sindacali si sono fatte sentire con fermezza. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali e di eventuali risposte da parte delle parti coinvolte.

L'acquisizione dell'ex Ilva da parte di Flacks Group potrebbe essere formalizzata entro il 12 marzo. La società statunitense del finanziere Michael Flacks ha annunciato l'accelerazione dell'operazione, con consegna ai commissari di Acciaierie d'Italia entro giovedì prossimo del piano industriale e di garanzie sulla disponibilità dei fondi. La proposta aveva già scatenato forti critiche da parte dei sindacati, che avevano chiesto un piano alternativo al governo basato su un intervento diretto di nazionalizzazione dello strategico complesso siderurgico. Michael Flacks rassicura: "Firma entro marzo". Il fondo d'investimento americano che fa capo a Michael Flacks rassicura sul fatto che presenterà tutta la documentazione necessaria in meno di una settimana.