Ex Ilva? Deve continuare a vivere per l’Italia Avremo bisogno di 10mila lavoratori | parla Michale Flacks L’anteprima di PresaDiretta

Michael Flacks, finanziere americano di origine britannica, ha dichiarato che l’ex Ilva di Taranto deve continuare a operare per il bene dell’Italia e ha affermato che ci saranno bisogno di circa 10.000 lavoratori per il futuro dello stabilimento. Queste parole sono state pronunciate in un’anteprima di PresaDiretta, durante un intervento pubblico. Flacks è l’unico potenziale acquirente dell’ex sito siderurgico.

Michael Flacks, finanziere americano di origine britannica, è l'unico potenziale acquirente per l'ex Ilva di Taranto. Ma il tribunale di Milano ha chiesto ad Ilva di adeguarsi alle prescrizioni del Ministero dell'ambiente per la tutela della salute pubblica o bisognerà chiudere l'area a caldo entro agosto. Ai microfoni di PresaDiretta, Flacks conferma che andrà comunque avanti con l'acquisizione: "Non c'è nulla che non si possa aggiustare". L'acciaieria più grande d'Europa versa nelle condizioni peggiori da quando è stata aperta nei primi anni '60. Riusciranno la città e l'Italia a mantenere attiva questa importante risorsa strategica, nonché la più grande fonte di lavoro a Taranto? Di Ilva di Taranto e poi anche di conflitto in Medioriente parlerà la prossima puntata di PresaDiretta, in onda domenica 8 marzo alle 20.