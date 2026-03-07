Ex Eridania Raffaele Acri attacca | Difesa selettiva dell’ambiente

Raffaele Acri, ex dirigente della Eridania, ha accusato di “difesa selettiva dell’ambiente” durante un dibattito sulla tutela dell’area dell’ex stabilimento. La discussione ha coinvolto esponenti politici e ambientalisti, portando alla luce tensioni e divergenze di opinioni sulla gestione e la protezione del sito. La questione è diventata oggetto di confronto pubblico e ha suscitato reazioni tra le parti interessate.

Il dibattito sulla tutela dell'area dell'ex Eridania accende lo scontro politico e ambientalista in città. Da una parte associazioni e forze politiche chiedono di salvaguardare l'habitat naturale nato tra le rovine dell'ex fabbrica, dall'altra emergono critiche per quella che viene definita una difesa selettiva dell'ambiente. A intervenire è Raffaele Acri, vice coordinatore del quartiere Resistenza. "Le lettura della cronaca anche politica di questi giorni che racconta di uno schieramento di associazioni e partiti a difesa della nidificazione nell'area dell'ex Eridania che ha visto salire sulle barricate con tanto di interrogazione il...