Ex Convitto della Calza il Comune avvia un procedimento sanzionatorio

Il Comune di Firenze ha aperto un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Domux Rex, proprietaria dell’immobile dell’ex Convitto della Calza. La decisione riguarda l’avvio di procedure ufficiali legate a questioni amministrative e normative relative alla gestione dell’edificio. La società ha ora un termine per presentare eventuali controdeduzioni o rispettare le disposizioni previste.

Il Comune di Firenze avvia il procedimento sanzionatorio per la società Domux Rex, proprietaria dell’immobile dell’ex Convitto della Calza. Una misura, questa, che arriva a seguito della constatazione di inottemperanza dell’ordinanza 633 del 4 dicembre 2025 con cui veniva imposta la cessazione dell’utilizzo dell’immobile a uso turistico-ricettivo e commerciale per somministrazione autonoma. Adesso, il Comune procederà anche all’irrogazione della sanzione amministrativa con un importo compreso tra 1.032 euro e 5.164 euro. L’atto di Palazzo Vecchio segue una nota di Domux Rex Srl inviata agli uffici dell’amministrazione il 4 marzo scorso dove, la proprietà affermava che la gestione dell’immobile e delle attività è allineata alle prescrizioni contenute nell’ordinanza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Caso Epstein, Camera Usa avvia procedimento contro i ClintonWASHINGTON – I repubblicani della Camera hanno avviato un procedimento per oltraggio al Congresso contro Bill e Hillary Clinton.

Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità VasNovate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Convitto della Calza.

Temi più discussi: Constatazione di inottemperanza e per l’ex Convitto della Calza scattano le sanzioni; Calza, dj set e degustazioni. Il Comune passa alle sanzioni: Ci sono ancora irregolarità; Alziamo il livello della Lotta; Da padre Bernardo l’appello per una riflessione sul futuro dell’urbanistica a Firenze.

Calza, dj set e degustazioni. Il Comune passa alle sanzioni: Ci sono ancora irregolaritàTra le contestazioni l’organizzazione di eventi come ’Notte al Museo’, con serata disco e cibo. Alla Domus Rex multe tra mille e 5mila euro: Attività pubblicizzate sui social e aperte a tutti . lanazione.it

Ex Convitto della Calza e Hotel Horto Convento a Firenze: stessa società, due strutture di lusso, un solo CinDue ex conventi a rendita, uno resort a tutti gli effetti, l’altro, che di fatto pare lo sia pur non potendolo essere. Una sola società, lo stesso amministratore. Quelli che erano i refettori dei ... corrierefiorentino.corriere.it

Il nuovo numero del BRICKS MAG è fuori ora! L’issue 002 esce durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, per questo la nostra redazione ha provato a raccontare quanto successo fino ad ora alla Mole Cup attraverso i brani preferiti della n - facebook.com facebook