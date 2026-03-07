Ex Convitto della Calza il Comune avvia un procedimento sanzionatorio
Il Comune di Firenze ha aperto un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Domux Rex, proprietaria dell’immobile dell’ex Convitto della Calza. La decisione riguarda l’avvio di procedure ufficiali legate a questioni amministrative e normative relative alla gestione dell’edificio. La società ha ora un termine per presentare eventuali controdeduzioni o rispettare le disposizioni previste.
Il Comune di Firenze avvia il procedimento sanzionatorio per la società Domux Rex, proprietaria dell’immobile dell’ex Convitto della Calza. Una misura, questa, che arriva a seguito della constatazione di inottemperanza dell’ordinanza 633 del 4 dicembre 2025 con cui veniva imposta la cessazione dell’utilizzo dell’immobile a uso turistico-ricettivo e commerciale per somministrazione autonoma. Adesso, il Comune procederà anche all’irrogazione della sanzione amministrativa con un importo compreso tra 1.032 euro e 5.164 euro. L’atto di Palazzo Vecchio segue una nota di Domux Rex Srl inviata agli uffici dell’amministrazione il 4 marzo scorso dove, la proprietà affermava che la gestione dell’immobile e delle attività è allineata alle prescrizioni contenute nell’ordinanza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Calza, dj set e degustazioni. Il Comune passa alle sanzioni: Ci sono ancora irregolaritàTra le contestazioni l’organizzazione di eventi come ’Notte al Museo’, con serata disco e cibo. Alla Domus Rex multe tra mille e 5mila euro: Attività pubblicizzate sui social e aperte a tutti . lanazione.it
Ex Convitto della Calza e Hotel Horto Convento a Firenze: stessa società, due strutture di lusso, un solo CinDue ex conventi a rendita, uno resort a tutti gli effetti, l’altro, che di fatto pare lo sia pur non potendolo essere. Una sola società, lo stesso amministratore. Quelli che erano i refettori dei ... corrierefiorentino.corriere.it
