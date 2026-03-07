Un calendario fitto, fatto di incontri, spettacoli, mostre, musica e momenti di riflessione. È stato presentato ieri il programma di " Eva e le altre – Donne ogni giorno, non solo l’8 marzo ", il cartellone di iniziative promosso dal Comune per la Festa della donna. Solo a marzo sono 18 gli appuntamenti in calendario, come ha spiegato l’assessore alle Pari opportunità Lucia Tarsi. "L’idea – ha sottolineato – è utilizzare registri linguistici differenti – arte, teatro, musica, incontri – per raccontare la bellezza di un mondo che a volte non viene riconosciuto e altre volte addirittura violentato, nel senso che subisce violenza". Gli eventi sono già iniziati il 2 marzo al Fano Center con la mostra "Scarpe rosse in ceramica", esposizione che era stata ospitata anche in Comune e che ora torna ad essere proposta alla città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eva, Anastasia e le altre . Il cartellone dell’8 marzo

8 marzo, Margherita e le altre: la Palazzina di Stupinigi celebra le Signore della CorteLa Palazzina di Caccia di Stupinigi si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Donna con uno sguardo rivolto al passato, ma carico di...

Da Elsa Martinelli a Eva Herzigová fino a Vittoria Ceretti: le regine della passerella che hanno calcato il palco dell'Ariston«Un sogno che si realizza» ha scritto top model russa, Irina Shayk, su Instagram dopo l’invito di Carlo Conti a co-condurre la terza serata del...

Una raccolta di contenuti su Eva Anastasia e le altre Il cartellone....

Argomenti discussi: Eva, Anastasia e le altre . Il cartellone dell’8 marzo.

Eva, Maddalena e le altre: la Bibbia non è mai stata così femminista. Arriva in libreria l’ultimo romanzo di Marilù OlivaUn mondo di barbe, addirittura plurisecolari, di padri tirannici e numinosi: la Bibbia, e in particolare l’Antico Testamento, è sicuramente un testo patriarcale. Eppure, a voler ben guardare, è anche ... ilfattoquotidiano.it

Adamo ed Eva vissero 200mila anni fa: le nuove scoperte scientifiche e archeologicheScienziati e archeologici cercano di dare una spiegazione al mito di Adamo ed Eva. Il primo uomo e la prima donna sono davvero esistiti? Hanno lasciato delle tracce nel nostro Dna? E dove sono nati? it.euronews.com