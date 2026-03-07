Esplosione vicino all' aeroporto di Dubai

Una forte esplosione si è verificata nelle vicinanze dell'aeroporto di Dubai, producendo un boato udibile da lontano. Immediatamente, si è sollevata una densa nube di fumo nero che si è diffusa nel cielo sopra la zona. Sono stati segnalati interventi delle forze di sicurezza e dei vigili del fuoco sul luogo dell’incidente. La polizia ha delimitato l’area interessata.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Se grandi compagnie di trasporto container come Maersk sospendono le prenotazioni per il Golfo, il problema non riguarda solo il petrolio, ma anche le catene di approvvigionamento. L'amministratore delegato del colosso petrolifero Saudi Aramco, Amin Nasser, ha sottolineato le conseguenze se "si prolungheranno le disfuzioni" causate dalle attvità belliche nel Golfo. 🔗 Leggi su Today.it

Dubai, esplosione all'aeroporto: i danni. "Quattro feriti"Almeno quattro persone sono rimaste ferite in un'esplosione all'aeroporto di Dubai.

Iran, enorme esplosione vicino al consolato americano a Dubai(LaPresse) Un drone iraniano si è schiantato contro un parcheggio all’esterno del consolato degli Stati Uniti a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti,...

Attacco all'aeroporto di Dubai, drone iraniano colpisce lo scalo: persone evacuate

Azerbaigian, drone colpisce aeroporto di Nakhchivan: il momento dell’esplosione. Baku accusa TeheranVideo diffusi sui social media e verificati da Reuters mostrano l’esplosione vicino allo scalo. Due civili feriti. Baku accusa l'Iran. Teheran smentisce ... rainews.it

Azerbaigian, drone iraniano colpisce aeroporto di Nakhchivan: il momento dell’esplosioneDroni iraniani piombono sull'Azerbaigian. Alcuni video pubblicati sui social mostrano un'esplosione nell'area dell'aeroporto di Nakhchivan, uno ... notizie.tiscali.it

The Epoch Times Italia. . Un video di un testimone oculare mostra fiamme, un’esplosione e dense colonne di fumo vicino alla base aerea Ali Al-Salem in Kuwait, che ospita forze statunitensi. L’episodio avviene mentre l’Iran continua a lanciare droni e missili c - facebook.com facebook

