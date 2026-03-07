Esplosione nei pressi dell’aeroporto di Dubai | nube di fumo dopo l’intercettazione di un drone

Una forte esplosione si è verificata nei pressi dell’aeroporto internazionale di Dubai, causando una nube di fumo visibile dall’area circostante. L’evento è avvenuto in seguito all’intercettazione di un drone che si trovava vicino allo scalo. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Momenti di tensione nei pressi dell'aeroporto di Dubai, dove una forte esplosione è stata avvertita nella zona vicina allo scalo. Dopo il boato, una densa nube di fumo nero si è alzata rapidamente nel cielo, visibile anche a distanza. L'episodio ha attirato immediatamente l'attenzione di residenti e viaggiatori, soprattutto perché l'aeroporto della città emiratina è uno degli hub aerei più trafficati al mondo. Nel momento dell'esplosione diversi velivoli risultavano in volo sopra l'area aeroportuale, apparentemente in attesa dell'autorizzazione ad atterrare. Il sito di monitoraggio del traffico aereo Flightradar24 mostrava infatti numerosi aerei che sorvolavano lo scalo senza procedere immediatamente all'atterraggio.