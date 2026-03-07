Esperienze gratuite per cittadini e viaggiatori nel periodo pasquale | il programma

Durante il periodo pasquale, a Fasano, cittadini e visitatori possono partecipare a un programma di esperienze gratuite che include un percorso immersivo sui riti e le tradizioni della Settimana Santa. L'iniziativa prevede visite guidate, momenti di narrazione, degustazioni e intrattenimento musicale. L’obiettivo è offrire un'opportunità di scoperta e coinvolgimento senza costi aggiuntivi.

FASANO – Un percorso immersivo alla scoperta dei riti e delle tradizioni della Settimana Santa, arricchito da momenti di narrazione, visite guidate, degustazioni e intrattenimento musicale. È “Fasano, Riti e Tradizioni della Settimana Santa”, il progetto promosso dall’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia” APS - Banda della Città di Fasano, con il sostegno del Comune di Fasano e presentato ieri presso la Biblioteca di Comunità “I Portici” - Ignazio Ciaia. Per la realizzazione del progetto, l’Associazione “Ignazio Ciaia” ha coinvolto numerose realtà del territorio, creando una rete di collaborazioni che rafforza il valore dell’iniziativa: la sezione fasanese “G. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

