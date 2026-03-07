Esercitazione dei Vigili del Fuoco sulla neve | simulato il salvataggio di un disperso sotto una valanga

I Vigili del Fuoco del comando di Frosinone hanno concluso un’esercitazione a Campo Staffi, nel comune di Filettino, dedicata al soccorso in ambiente innevato. Durante l’addestramento, è stato simulato il salvataggio di un disperso sotto una valanga, coinvolgendo operatori in un contesto di emergenza in condizioni di neve. L’attività ha visto l’impiego di tecniche e attrezzature specifiche per il recupero in situazioni di rischio.

A Campo Staffi quattro giornate di addestramento per oltre cinquanta operatori del comando di Frosinone: prove di ricerca e soccorso in ambiente innevato con tecnologie avanzate e unità specializzate Si è conclusa a Campo Staffi, nel territorio del comune di Filettino, l'esercitazione provinciale dei Vigili del Fuoco del comando di Frosinone dedicata al soccorso in ambiente innevato. Per quattro giornate oltre cinquanta operatori si sono alternati in una serie di attività addestrative finalizzate a migliorare la capacità di intervento in scenari montani complessi. L'addestramento ha avuto come momento centrale la simulazione di un intervento SAR (Search and Rescue), con la ricerca e il recupero di una persona travolta da una slavina.