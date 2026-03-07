Errico FI | Fotografia estremamente preoccupante del Mezzogiorno secondo SVIMEZ

Il consigliere regionale di Forza Italia ha commentato il rapporto SVIMEZ sul Mezzogiorno, definendo la situazione fotografata come estremamente preoccupante. Secondo il rapporto, le condizioni economiche e sociali nella regione risultano deteriorate e segnate da criticità evidenti. La pubblicazione mette in luce dati che rafforzano le preoccupazioni sulle difficoltà affrontate dal territorio.

Nel suo intervento, Fernando Errico sottolinea come il rapporto SVIMEZ offra una «fotografia estremamente preoccupante del Mezzogiorno». Dopo la fuga dei giovani, oggi il fenomeno della migrazione riguarda anche gli anziani, i cosiddetti “nonni con la valigia”, analizzato da Luca Bianchi. Per questo motivo, Errico annuncia che proporrà in Consiglio regionale un piano straordinario per l’invecchiamento attivo e l’assistenza di prossimità, con potenziamento della sanità territoriale, incentivi ai servizi domiciliari e sostegno alle reti del terzo settore. «L’obiettivo deve essere chiaro: garantire agli anziani il diritto di restare nella propria terra, vicino alle proprie radici e alla propria comunità», conclude. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Errico (FI): “Fotografia estremamente preoccupante del Mezzogiorno” secondo SVIMEZ Rapporto Svimez, Fernando Errico (FI): “Fotografia estremamente preoccupante del Mezzogiorno”Tempo di lettura: 2 minuti«Il rapporto SVIMEZ – afferma il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico – ci consegna una fotografia... Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2025: economia, società e prospettive di sviluppo del MezzogiornoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.