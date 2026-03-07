Era strano e preoccupato ora si apra l' inchiesta per omicidio La furia del fratello di David Rossi

È stata aperta un'inchiesta per omicidio dopo che il fratello di David Rossi ha espresso preoccupazione e ha commentato l'atteggiamento degli investigatori durante gli accessi all'ufficio dell'uomo. Secondo le sue dichiarazioni, le forze dell'ordine non avrebbero seguito le procedure standard, suscitando sospetti e polemiche sulla gestione delle indagini. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensione e incertezza.

"Quando gli inquirenti sono entrati dentro l'ufficio di David, non hanno rispettato le semplicissime regole che tutti sanno in questi casi". Ranieri Rossi attacca gli inquirenti e ora che la Commissione parlamentare d'inchiesta parla di omicidio nel caso della morte del manager del Monte dei Paschi di Siena, torna a chiedere la verità sulla morte del fratello David Rossi. Ospite di Gianluigi Nuzzi e del suo Quarto Grado su Rete 4, Rossi ha rilasciato un'intervista che lascia spazio a dubbi. "Quale secondo lei l'errore è il più grave?" ha chiesto la giornalista Mediaset al fratello.