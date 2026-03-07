Epstein files spuntano le ricerche online di una guardia carceraria pochi minuti prima che l’imprenditore morisse in cella

Nuovi dettagli emergono dai documenti sui fascicoli Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia statunitense. Si scopre che una guardia carceraria ha effettuato ricerche online pochi minuti prima della morte dell’imprenditore in cella. Le ricerche sono state rilevate e inserite nei file ufficiali, senza ulteriori spiegazioni sui motivi o sul collegamento con l’evento.

Emergono nuovi dettagli dai documenti su Jeffrey Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia statunitense. Secondo quanto riportato dal New York Post, uno dei file contiene l’interrogatorio di Tova Noel, la guardia carceraria che lavorava nel reparto dove Epstein era detenuto. Poco prima che il corpo del finanziere pedofilo fosse trovato morto in cella, Noel aveva effettuato su Google due ricerche con scritto «ultime novità su Epstein in carcere», una alle 5:42 e l’altra alle 5:52, circa 40 minuti prima del suicidio. Interrogata nel 2021, la donna aveva dichiarato che non ricordava di averlo cercato. I soldi sospetti. In quegli anni, la guardia ha ricevuto una serie di bonifici e, dieci giorni prima della morte di Epstein, ha depositato ben 5mila dollari in contanti. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Negli Epstein Files spuntano anche Putin, Musk e Salvini: tutte le nuove rivelazioni

Nel finale di Industry 4 spuntano gli Epstein filesNell’ultima scena condivisa in Fine dei giochi, episodio finale di Industry 4, Yasmin (Marisa Abela) pronuncia la parola — indispensabile —...

Epstein Files: cosa emerge dai nuovi documenti

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Epstein files.

Temi più discussi: Epstein Files, nei nuovi documenti spuntano accuse contro Trump; Nel finale di Industry 4 spuntano gli Epstein files; Media Usa accusano Trump: nascosti file che lo riguardano; Caso Epstein Files, Bill Gates si scusa con i membri della sua fondazione.

Caso Epstein, una donna accusa Trump di aggressione sessualeAGI - Ci sono anche accuse di aggressione sessuale rivolte da una donna al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei nuovi documenti dell'Fbi sul caso Epstein pubblicati ieri dal dipartimento di ... msn.com

L’eredità maledetta di Epstein: un miliardo di dollari, un trust segreto e nuovi eredi che spuntanoUn patrimonio da quasi un miliardo di dollari, trust blindati e possibili eredi nascosti: cosa resta davvero dell’eredità di Jeffrey Epstein ... panorama.it

New York. Sedici pagine degli Epstein Files, che raccontano la storia della presunta aggressione di Donald Trump a una ragazzina di 13 anni. Le ha rese pubbliche il Dipartimento di Giustizia Usa, riaffermando che si tratta comunque di accuse “senza fondam - facebook.com facebook

New York. Sedici pagine degli Epstein Files, che raccontano la storia della presunta aggressione di Donald Trump a una ragazzina di 13 anni. Le ha rese pubbliche il Dipartimento di Giustizia Usa, riaffermando che si tratta comunque di accuse “senza fondam x.com