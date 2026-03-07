Enzo Iacchetti in ' Intervista condidenziale'

Venerdì 22 maggio alle 21:00, Enzo Iacchetti sarà sul palco dell’Auditorium Paganini di Parma con lo spettacolo “Intervista confidenziale”. L’evento è organizzato da Caos Organizzazione Spettacoli e prevede una performance dell’attore e comico italiano, noto per le sue apparizioni televisive e teatrali. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà in città.

The Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Venerdì 22 maggio alle ore 21:00 Enzo Iacchetti salirà sul palco dell’Auditorium Paganini di Parma con “Intervista confidenziale”, grazie a Caos Organizzazione Spettacoli. Enzo torna al suo primo grande amore: il Cabaret, svelando al pubblico il lato pungente della comicità, colmo di sorprese e carico d'ironia, uno spettacolo divertente, adatto a tutti e dove un'atmosfera teatrale lo completa. L'idea portante dello spettacolo è quella d'intervistare Enzo Iacchetti attraverso domande mirate che siano collegabili al tema della comicità, della sua carriera teatrale e televisiva. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Enzo Iacchetti a ValmadreraNuovo importante appuntamento per la Stagione teatrale della sala Artesfera di Valmadrera. Enzo Iacchetti, decisione estrema: diffide e quereleEnzo Iacchetti sceglie la strada delle vie legali per difendere la propria immagine dopo la diffusione, nelle ultime settimane, di contenuti ritenuti... Una selezione di notizie su Enzo Iacchetti. Discussioni sull' argomento Striscia La Notizia: dopo il tracollo degli ascolti il rischio chiusura è inevitabile; Lele Mora smentisce Fabrizio Corona e attacca anche Barbara D’Urso. ENZO IACCHETTI - INTERVISTA CONFIDENZIALEL'idea portante dello spettacolo e' quella d'intervistare Enzo Iacchetti attraverso domande mirate che siano collegabili al tema della comicita', della sua carriera teatrale e televisiva. L'interlocut ... mentelocale.it Iacchetti: Striscia la Notizia? Devo provare lo smoking per la prima serata. Greggio? Sposati da 31 anni. Costanzo un secondo padre, mi diceva... - L'intervista ad AffaritalianiIl papà che faceva il 'ciabattino' e voleva che lui diventasse ragioniere, la gavetta nei night e nelle pizzerie, poi il successo, i consigli di Costanzo, 31 anni a Striscia la Notizia e un sogno non ... affaritaliani.it Da Giuseppe Cruciani a Enzo Iacchetti e Umberto Galimberti, quando il grande teatro sceglie la dimensione intima del borgo per sfidare il monopolio delle metropoli - facebook.com facebook