Nell’Italia che sabato debutterà nell’edizione del World Baseball Classic 2026 contro il Brasile, oltre a un roster di alto livello c’è un coaching staff i cui membri, in diversi ruoli, hanno preso parte a oltre venti World Series. Così, tra i vari Jorge Posada, Ron Wotus e Dave Righetti, tra i prescelti dal manager Francisco Cervelli c’è anche Allard Baird, 64 anni, che in azzurro è coach di prima base e, nella sua carriera, fra le altre cariche ricoperte è stato anche general manager dei Kansas City Royals e vice president dei Boston Red Sox, con i quali ha vinto tre World Series. Ora si divide tra gli Stati Uniti e l’Italia, essendo l’allenatore della Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Emozione Baird, ha trovato l’America in Italia

