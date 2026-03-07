Emirates sospende tutti i voli da e per Dubai

Emirates ha annunciato la sospensione di tutti i voli da e per Dubai a causa della guerra in Iran. La decisione riguarda le operazioni della compagnia aerea negli Emirati Arabi Uniti e resterà in vigore fino a nuovo avviso. La misura interessa tutte le rotte che collegano Dubai ad altre destinazioni, senza indicare una data precisa per la ripresa dei voli.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. È il dodicesimo giorno della guerra in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato attacchi missilistici contro le basi statunitensi di Al Udeid in Qatar, Camp Arifjan in Kuwait e Harir in Iraq, si legge in una dichiarazione del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica su X, riportata dalla Bbc. Condivisa dall'Isna, un'agenzia di stampa statale iraniana, la dichiarazione afferma che il lancio ha preso di mira anche la quinta flotta navale statunitense nella regione e che l'infrastruttura operativa dell'esercito statunitense è stata distrutta. Un post separato la definisce l'operazione più devastante e pesante dall'inizio della guerra. 🔗 Leggi su Today.it

Dubai, salta l’hub dei voli tra Europa e Asia: passeggeri nella trappola dei rimborsi. Solo Emirates perde 100 milioni al giornoNon è solo una crisi logistica, è uno shock sistemico che sta ridisegnando le rotte della globalizzazione.

Emirates annuncia un taglio dei voli aereiEmirates inizierà a operare un numero limitato di voli a partire dalla sera del 2 marzo.

Emirates SUSPENDS All Flights

Guerra in Iran, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereoOltre 2.600 voli cancellati e altri 19mila ritardati in tutto il mondo. Le compagnie aeree coinvolte e le tratte sospese ... msn.com

Emirates estende sospensione voli da e per Dubai fino a domaniA causa delle numerose chiusure dello spazio aereo regionale, Emirates ha temporaneamente sospeso tutte le operazioni da e verso Dubai fino alle ore 15:00 ora locale, (le 12 in Italia) di domani. E' l ... ansa.it

La compagnia aerea Swiss ha deciso di sospendere i voli per Dubai fino al 10 marzo compreso a causa della situazione ancora tesa in Medio Oriente. Restano inoltre cancellati i collegamenti con Tel Aviv fino al 22 marzo. La decisione è stata presa mettendo - facebook.com facebook

Alla luce dell'attuale situazione in Medio Oriente, ITA Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino all’8 marzo (incluso il volo AZ809 del 9 marzo) e di estendere fino al 4 marzo la sospensione dei voli da e per Dubai. I seguenti spazi aerei non s x.com