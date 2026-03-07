L'ospedale Monaldi si trova sotto pressione a causa di un costante flusso di notizie che coinvolgono la struttura. La Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli ha emesso un intervento ufficiale per fare chiarezza sulla situazione. La struttura sanitaria rischia di essere compromessa a causa delle informazioni che circolano. La questione è al centro dell’attenzione delle autorità e dei dipendenti.

Napoli, 6 marzo 2026 – La Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli ha rilasciato una comunicazione ufficiale in merito alle recenti segnalazioni ricevute dal personale del comparto di cardiochirurgia pediatrica, in seguito a eventi critici avvenuti il 23 dicembre 2025. Questo intervento si è reso necessario per garantire la serenità e la professionalità operativa all'interno dell'ospedale, evitando che notizie non verificate possano ledere la reputazione di un'intera struttura. Il comunicato evidenzia che, dopo il tragico evento, numerosi membri del personale operativo hanno presentato richieste di trasferimento e segnalazioni relative a situazioni di stress lavorativo.

© Napolipiu.com - Emergenza all’ospedale Monaldi: il continuo flusso di notizie mette a rischio la struttura.

In questo delicato contesto, l'Azienda Ospedaliera dei Colli ribadisce il suo impegno verso i pazienti e il personale. Una comunicazione adeguata e un intervento proattivo sono fondamentali per

Monaldi, anni di deroghe e allarmi ignoratiNAPOLI (Di Anna Calì) - C’è un momento in cui la ricerca dell’eccellenza smette di essere un traguardo e diventa gestione permanente dell’emergenza. napolivillage.com

