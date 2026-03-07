Emanuela Orlandi scomparsa per scopi occulti cosa emerge dal memoriale dello 007 Giulio Gangi

Un nuovo memoriale scritto dall’ufficiale di intelligence Giulio Gangi rivela dettagli sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Secondo il documento, la donna del Mallia era collegata a figure di alto livello e la sua sparizione sarebbe stata legata a motivi occulti. Il testo sottolinea anche che Emanuela Orlandi era considerata un’amichetta di persone influenti nei circoli alti.

Prima di morire Giulio Gangi, l’ex 007 che tre giorni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi visitò la famiglia e inseguì la pista della Bmw verde tundra per poi ricevere una reprimenda dai superiori, lasciò ai posteri un memoriale impaginato come se fosse una sceneggiatura. Il Corriere della Sera ha reso noto il documento, che Gangi titolò Il tiro Mancino con un chiaro riferimento all’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino (coinvolto nello scandalo del Sisde). Tra le 28 pagine e i 10 allegati, l’ex agente segreto scrisse del caso Orlandi come di una scomparsa “per scopi occulti”. Il caso Orlandi secondo Giulio Gangi In un lungo articolo il giornalista Fabrizio Peronaci rende nota sul Corriere della Sera la prima parte del memoriale Il tiro Mancino scritto da Giulio Gangi pochi mesi prima della sua morte, avvenuta nel 2022 a 62 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Emanuela Orlandi scomparsa "per scopi occulti", cosa emerge dal memoriale dello 007 Giulio Gangi Caso Emanuela Orlandi, c’è una nuova indagata nell’inchiesta sulla scomparsaIl caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, a 42 anni di distanza, non è ancora chiuso: indagata una donna per false informazioni. Emanuela Orlandi, colpo di scena a oltre 40 anni da scomparsa: c’è nuova indagata(Adnkronos) – C’è una donna indagata, a quanto apprende l’Adnkronos, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela... Altri aggiornamenti su Emanuela Orlandi. Temi più discussi: Caso Orlandi, il 5 marzo convocato il reo confesso Marco Accetti. Il memoriale inedito: Io partecipai. Conobbi Emanuela, ecco le prove; Emanuela Orlandi e il giallo della Bmw, l’amica: Mi chiesero di posare nuda, poi un uomo mi offrì un passaggio. E anche a lei; Caso Orlandi: nuovo documento rivela presenza di Laura Casagrande con Emanuela; Storie nere, il caso Emanuela Orlandi e l'intervista al fratello Pietro. Emanuela Orlandi, novità dalla Casa del Jazz: Entrati in cantina, cosa hanno vistoVanno avanti gli scavi alla Casa del Jazz a Roma con le indagini sul giudice Adinolfi e Emanuela Orlandi. Cosa filtra. newsmondo.it Emanuela Orlandi, la convocazione di Accetti in Commissione: cosa sappiamoPossibili novità in arrivo sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi: Marco Accetti convocato in Commissione bilaterale. newsmondo.it Cronaca. Emanuela Orlandi, il fratello Pietro alla Casa del Jazz: “Sono riusciti a entrare nella cantina” - facebook.com facebook