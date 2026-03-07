Elmas, tornato al Napoli dopo un tentativo di acquisto fallito, ha segnato un gol contro il Torino. La trattativa tra il club e il giocatore si è conclusa con il trasferimento di Elmas al Napoli, mentre il Torino aveva manifestato interesse per acquistarlo a condizioni convenienti. La situazione evidenzia come il club piemontese abbia cercato di ottenere il calciatore a un prezzo ribassato.

Tuttosport: Elmas è stato riconsegnato al Lipsia perché ritenuto troppo caro. Cairo ha cercato di convincere i tedeschi a venderlo a prezzo di saldo, e così è tornato a Napoli Tuttosport – quotidiano che non è di proprietà di Urbano Cairo e quindi non propone cronache da cinegiornale Luce – sottolinea come Elmas sia una della fotografie del fallimento di Urbano Cairo imprenditore noto per il suo attaccamento al denaro. Ha provato a risparmiare con il Lipsia e così il nord macedone è finito al Napoli. Il destino ci ha messo del suo perché proprio Elmas con una bella girata ha segnato la rete del 2-0 che ha chiuso la partita (è poi finita 2-1). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Elmas è la fotografia del fallimento di Cairo: lo voleva a prezzo di saldi, così è tornato al Napoli e ha segnato al Torino

Leggi anche: Calcio Napoli 2-1 al Torino. In gol Allison e Elmas

Esonero Baroni, il Torino ha deciso di cambiare in panchina: c’è questo nome in pole position. L’ultima parola spetta al presidente Cairodi Redazione JuventusNews24Esonero Baroni, il Torino ha praticamente deciso di cambiare in panchina.

Napoli-Torino 2-1, Elmas: Importante segnare dopo un periodo difficileLe parole dei protagonisti al termine del match tra azzurri e granata, valevole per la 28° giornata di Serie A ... msn.com

Elmas: Supercoppa regalo di Natale per i tifosi del Napoli. Lukaku? Ho una speranzaElmas: Mi piace giocare dietro la punta, la posizione perfetta per me Sul suo ruolo da jolly Elmas ha spiegato: Non è semplice, ci sono tante difficoltà. A me piace giocare dietro la punta ed in ... corrieredellosport.it

Santo Elmas. Abbiamo visto Lukaku e Anguissa. C’era addirittura Kevin De Bruyne. E non sembra vero. Stiamo parlando di titolatissimi che, arrivati a marzo, non avevano mai giocato insieme. Mai. Questo è il più incredibile paradosso di questa stagione senz - facebook.com facebook

#Conte, #Elmas alla #McKennie: “È un santo, gli andrebbe fatta una statua” x.com