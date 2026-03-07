Ellison è uno dei più ricchi al mondo gioca con Nadal ha comprato Indian Wells e l' ha reso il quinto Slam

Da gazzetta.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ellison, uno dei più ricchi al mondo, è noto come cofondatore di Oracle, azienda leader nel settore del software e dei database. Recentemente, ha partecipato a partite di tennis con Nadal e ha acquistato il torneo di Indian Wells, trasformandolo nel quinto torneo del Grande Slam. La sua presenza nel mondo dello sport e degli affari è molto visibile.

Nel panorama del tennis mondiale pochi tornei hanno conosciuto una trasformazione tanto profonda quanto quella di Indian Wells. Dietro questa metamorfosi ci sono la visione e il patrimonio di Larry Ellison, il magnate della tecnologia che negli ultimi quindici anni ha trasformato un Masters 1000 nel torneo che molti oggi definiscono il “quinto Slam”. Newyorkese, Ellison è noto soprattutto come cofondatore di Oracle, uno dei giganti globali del software e dei database. Fondata nel 1977, l’azienda è cresciuta fino a diventare un colosso dell’informatica mondiale, contribuendo a rendere Ellison il secondo uomo più ricco del pianeta secondo la classifica annuale di Forbes. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ellison 232 uno dei pi249 ricchi al mondo gioca con nadal ha comprato indian wells e l ha reso il quinto slam
© Gazzetta.it - Ellison è uno dei più ricchi al mondo, gioca con Nadal, ha comprato Indian Wells e l'ha reso il quinto Slam

Ambesi: “Sinner ha marchiato Indian Wells sul calendario. Vuole più resistenza in certe condizioni”Siamo pronti per alzare il sipario sul Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti).

Leggi anche: Il mentore delle sorelle Williams sostiene Sinner: “Vincerà Indian Wells o Miami e chiuderà la carriera con gli Slam in doppia cifra”

Aggiornamenti e notizie su Indian Wells.

Temi più discussi: Indian Wells, perché è il Paradiso del tennis: hotel di lusso nel deserto, golf, ristoranti e niente traffico; Cobolli, Darderi (e Musetti), l'attacco a tre punte del tennis italiano: il modello Sinner fa l'eco; Sunshine Double, una doppietta di Masters 1000 riuscita solo a sette campioni: da Courier a Djokovic (Video) - LiveTennis.it.

indian wells ellison è uno deiIndian Wells, perché è il Paradiso del tennis: hotel di lusso nel deserto, golf, ristoranti e niente trafficoÈ iniziato il primo Masters-1000 della stagione, negli ultimi anni scelto come il preferito dai giocatori e dalle giocatrici: dietro al suo successo ci sono gli investimenti di Larry Ellison ... corriere.it

Ultim’ora, Indian Wells a rischio: infortunio per uno dei Big più attesi!Inizia la stagione del cemento americano con il primo Masters 1000 dell'anno. Un tennista molto atteso è però a rischio L’attesa è praticamente finita, con i tifosi di tennis di tutto il mondo che ... diregiovani.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.