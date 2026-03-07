Ellison è uno dei più ricchi al mondo gioca con Nadal ha comprato Indian Wells e l' ha reso il quinto Slam

Ellison, uno dei più ricchi al mondo, è noto come cofondatore di Oracle, azienda leader nel settore del software e dei database. Recentemente, ha partecipato a partite di tennis con Nadal e ha acquistato il torneo di Indian Wells, trasformandolo nel quinto torneo del Grande Slam. La sua presenza nel mondo dello sport e degli affari è molto visibile.

Nel panorama del tennis mondiale pochi tornei hanno conosciuto una trasformazione tanto profonda quanto quella di Indian Wells. Dietro questa metamorfosi ci sono la visione e il patrimonio di Larry Ellison, il magnate della tecnologia che negli ultimi quindici anni ha trasformato un Masters 1000 nel torneo che molti oggi definiscono il "quinto Slam". Newyorkese, Ellison è noto soprattutto come cofondatore di Oracle, uno dei giganti globali del software e dei database. Fondata nel 1977, l'azienda è cresciuta fino a diventare un colosso dell'informatica mondiale, contribuendo a rendere Ellison il secondo uomo più ricco del pianeta secondo la classifica annuale di Forbes.

Ambesi: “Sinner ha marchiato Indian Wells sul calendario. Vuole più resistenza in certe condizioni”Siamo pronti per alzare il sipario sul Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti).

