Elisoccorso decollano soltanto le polemiche Pazienti in ambulanza | Nessun intoppo

A Sarzana, il 7 marzo 2026, si sono verificati decolli di elicotteri per l’elisoccorso, mentre intorno si sono sollevate polemiche sui ritardi nel completamento del servizio. Pazienti in ambulanza hanno riferito di non aver riscontrato problemi durante i trasferimenti. Il progetto, che coinvolge l’aeroporto di Luni Sarzana e il Levante Ligure, continua a essere al centro di discussioni pubbliche.

Sarzana, 7 marzo 2026 – Il progetto di decollo dell'elisoccorso riaccende le polemiche sui ritardi di perfezionamento dell'importante servizio che andrà a servire il Levante Ligure partendo dall'aeroporto Luni Sarzana. Nei giorni scorsi il consigliere regionale Davide Natale del Partito Democratico aveva sollevato il caso di pazienti costretti al trasporto urgente in ambulanza al policlinico San Martino. Evidenziando le problematiche e i rischi per la salute di entrambi nel percorrere il tratto autostradale a Spezia-Genova. Criticità che un viaggio in elicottero avrebbe evitato accorciando i tempi di intervento dei sanitari. Tra i pazienti citati dal consigliere Dem la mamma della senatrice leghista Stefania Pucciarelli che ha voluto chiarire la dinamica.