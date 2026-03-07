Elezioni amministrative a Portici | grande partecipazione all’incontro di questa mattina

Questa mattina a Portici si è svolto un incontro in vista delle prossime elezioni amministrative. Il comitato “Portici 2036 – costruiamo insieme il futuro” ha organizzato l’evento, attirando un’ampia partecipazione di cittadini. Il comunicato stampa ufficiale è stato diffuso dopo l’evento e viene pubblicato integralmente.

La differenza sta tutta qui. Si può restare fuori da una stanza ad aspettare che arrivino decisioni prese da pochi. Oppure si può scegliere di incontrarsi, guardarsi negli occhi, discutere insieme e partecipare in prima persona alle scelte che riguardano il futuro di tutti. Noi abbiamo scelto questa strada. Partiamo da qui: dall’ascolto, dalla condivisione, dal piacere di stare insieme, anche nelle differenze, per confrontarci e tirare fuori il meglio che ciascuno può dare alla propria città. Ringraziamo il nostro federatore Fernando Farroni per il prezioso lavoro portato avanti con la convinzione che unire le forze sane della città sia l’unica strada percorribile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

