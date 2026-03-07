Elenco comunale baby sitter | al via la formazione dei 50 partecipanti al progetto

Da lunedì 9 aprile prenderà il via il primo modulo formativo rivolto a cinquanta aspiranti babysitter che hanno manifestato interesse a entrare nell'elenco comunale promosso dall'assessorato alle Politiche per la famiglia del Comune di Ferrara. La formazione si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito, coinvolgendo i partecipanti in diverse sessioni di approfondimento e addestramento. L'iniziativa mira a preparare i candidati alle future attività di assistenza infantile.

All'iniziativa, partita da una manifestazione di interesse, hanno aderito 50 cittadini di età compresa tra i 19 e i 65 anni. L'iscrizione nell'elenco, tuttavia, potrà considerarsi completata solamente a seguito di un percorso formativo di 20 ore, che si articolerà in 6 incontri calendarizzati tra il 9 marzo e il 9 aprile alla Sala della Musica, e un approfondimento su disostruzione pediatrica e sonno sicuro, che si terrà presso la sede ferrarese della Croce Rossa. Tra gli argomenti che saranno affrontati nel corso degli incontri figurano l'introduzione alle attività ludico-creative e laboratoriali e le principali tematiche legate allo sviluppo del bambino nella fascia d'età 0-6 anni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Nasce l’Elenco comunale delle baby sitter: formazione gratuita e servizio qualificatoFavorire l'incontro tra le famiglie e chi si offre di prestare la propria opera come baby sitter.

Elenco comunale delle baby sitter, cresce l'interesse tra i cittadiniCresce l'interesse tra i cittadini a far parte dell'Elenco comunale delle baby sitter, attività messa in campo dall'Assessorato alle Politiche per la...

Tutto quello che riguarda Elenco comunale.

Argomenti discussi: La morte del piccolo Leo e l'asilo sequestrato per le indagini. Aiuti alle famiglie rimaste senza servizio.

'Elenco comunale baby sitter', al via la formazione dei 50 partecipanti al progettoPartirà lunedì 9 marzo 2026 il primo modulo formativo dedicato agli aspiranti babysitter che nei mesi scorsi hanno manifestato la propria volontà ad entrare a far parte dell'apposito elenco comunale, ... cronacacomune.it

Baby sitter, l’elenco comunale: Tante ragazze si fanno avantiCresce l’interesse tra i cittadini a far parte dell’Elenco comunale baby sitter, attività messa in campo dall’assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune di Ferrara per qualificare l’aiuto ... ilrestodelcarlino.it