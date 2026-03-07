El Iodice cont el sò Pinoecc

El Iodice, insieme a Pinoecc e Fabio Wolf, ha annunciato che il 2026 sarà un anno speciale, poiché ricorreranno i duecento anni dalla nascita dello scrittore Carlo Lorenzini, conosciuto in tutto il mondo come Collodi. La celebrazione si svolgerà in diverse località e coinvolgerà vari eventi dedicati alla sua figura e alle sue opere. La data segna un momento importante per gli appassionati e gli studiosi del suo lavoro.

e Fabio Wolf La ricorrenza pussè important del 2026 a hinn i dusent'ann de la nascita del famos scrittor Carlo Lorenzini che tutt el mond cognoss come Collodi. L'aveva cattaa su el nomm del sò bel paes in su l'Appennin toscan e l'è staa capas de scriv la fiaba pussè fiaba de tutti i fiab, quella del magatell de lègn ch'el dis di gran bosij: el proverbial Pinoeucc. L'è tradott in 240 lengui e che cognossen tucc fin de bagaj. El regista Davide Iodice l'ha trovaa ona maniera davvera original de celebrà sta gloria del noster Paes, cont el mett in scena on spettacol de teater social ch'el tra insema vint person de la "Scuola elementare del Teatro", el sò progett nassuu vundes ann fa a Napoli per i pussè svantaggiaa e deslippaa.