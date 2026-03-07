Edificio dell’ex liceo in vendita | Facciamone uno studentato

L'edificio dell'ex liceo, che non ha attirato acquirenti nelle aste precedenti, ora è oggetto di una manifestazione di interesse esplorativa da parte di Città Metropolitana. La proposta prevede di trasformarlo in uno studentato, ma al momento non ci sono ancora decisioni definitive prese. La procedura segue il tentativo di trovare una soluzione alternativa alla vendita fallita.

Dopo le aste andate deserte, ora Città Metropolitana tenta la strada della manifestazione di interesse esplorativa. Obiettivo: vendere l'ex istituto Peano, dismesso da quasi due decenni. Il Comune rilancia: "Facciamone uno studentato". La riconversione del maxi edificio - 15mila metri quadri di superficie lorda - è stata portata in consiglio comunale da Marco Tarantola (Pd) durante il question time. "All'inizio del mandato esisteva un progetto concreto, condiviso con Città Metropolitana, che prevedeva residenza universitaria e servizi per il lavoro, con un possibile finanziamento di 15 milioni di euro. Quel progetto è stato accantonato senza spiegazioni e, a oggi, non risultano proposte alternative da parte del Comune".